Média de recuperação da Covid-19 na Madeira é de 28 dias

Dos 90 casos de Covid-19 sinalizados na Região Autónoma da Madeira, 73 casos já se encontram recuperados. A vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, disse que os 17 casos de infecção activos, a maioria (15) é residente no concelho de Câmara de Lobos, um do concelho do Funchal e um do concelho da Ponta do Sol.

Em resposta aos jornalistas, sobre a média de dias de recuperação do vírus, que na Madeira é de 28 dias, Bruna Gouveia deu conta ainda que o cidadão que permanece infectado no concelho da Ponta do Sol mantém o vírus activo há cerca de dois meses.