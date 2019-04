Devido às condições atmosféricas adversas a estrada entre o Areeiro e a Eira do Serrado foi encerrada. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza acaba de informar, na sua página no Facebook, que a dita ligação pelas serras do Funchal “encontra-se encerrada” como pedida cautelar devido ao mau tempo previsto assolar a Região nas próximas horas.