Matrículas na Francisco Franco de 6 a 13 de Julho

Decorrem de 6 a 13 de Julho das matrículas para os alunos que pretendam no próximo ano lectivo frequentar o 10.º ano na Escola Secundária Francisco Franco (ESFF), estando os dias definidos por curso. As matrículas em Ciências e Tecnologias realizam-se nos dias 6 e 7; Artes Visuais e Ciências Socioeconómicas no dia 8; e Línguas e Humanidades no dia 10. O dia 9 está reservado para a inscrição num dos seis cursos profissionais.

Segundo nota da instituição de ensino, no primeiro dia as matrículas decorrem apenas na parte da tarde, entre as 14h e as 17 horas, uma vez que durante a manhã há exames nacionais. São para os alunos que se vão inscrever em cursos de Ciências e Tecnologias cujo primeiro nome comece com letra de A a F. Os restantes interessados para este curso podem efectuar a matrícula no dia 7, entre as 9 e as 17 horas.

No dia 8 as matrículas decorrem novamente entre as 9 e as 17 horas, como referido para os alunos que queiram os cursos de Artes Visuais e de Ciências Socioeconómicas.

No dia 9 as inscrições são para os cursos profissionais e são novamente apenas à tarde, das 14h às 18 horas (nesse dia de manhã há exames nacionais).

No dia 10 as matrículas volta a decorrer ao longo de todo o dia, até às 17 horas, para os alunos que procuram seguir Línguas e Humanidades

O dia 13 destina-se a quem não se pôde inscrever nos dias determinados para o curso pretendido.

A Escola Secundária Francisco Franco costuma ter mais alunos interessados em ingressar nos seus cursos do que as vagas disponíveis, pelo que recorda que há uma legislação aplicável sobre as prioridades para as vagas (art.º 9.º da Portaria n.º 265/2016 de 13 de Julho). As áreas de influência que conferem prioridade de matrícula nesta escola são, para Ciências e Tecnologias aos alunos residentes no Funchal. “Os alunos residentes fora do Funchal devem matricular-se directamente na escola que indicaram como segunda prioridade e não devem dirigir-se à ESFF”, alerta a direcção da escola.

Em Línguas e Humanidades têm prioridade novamente os alunos residentes no Funchal e na Zona Leste (Santa Cruz, Caniço...). Uma vez mais os restantes devem matricular-se na escola indicada como segunda prioridade e não devem dirigir-se à ESFF. Nos cursos profissionais, nos em que houver excedentes, “têm prioridade os alunos do Funchal, depois os alunos oriundos da Zona Leste e finalmente os alunos da Zona Oeste”, adianta.