Maternidade adiada

Mulheres adiam maternidade para depois dos 30 anos. Este é o título que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, data em que se celebra mais um Dia da Mãe. O DIÁRIO revela, com base em dados da Direcção Regional de Estatística, que em em menos de três décadas, a idade média das madeirenses ao nascimento do primeiro filho passou dos 24 para os 30 anos. Actualmente, a Região tem a mais baixa taxa de fecundidade do país. Mas nem tudo são más notícias: em tempo de Covid-19 nasceram no Hospital 170 bebés. Matilde foi mãe a 18 de Março e diz que “não há pandemia que deite abaixo esta felicidade”.

Além do facto de vão termos tido casos novos de Covid-19 pelo oitavo dia consecutivo, boa notícia é também o projecto ‘CoFiq em casa’, um grupo de jovens voluntários que nasceu na pandemia e ajuda a levar, todas as semanas, compras de supermercado e outros bens a cerca de 75 casas no Funchal. Agora querem ajudar noutros concelhos.

Hoje já acabou a cerca de sanitária em Câmara de Lobos, mas a verdade é que dezenas de trabalhadores que trabalham na freguesia mas não vivem lá ainda não sabem se vão receber ordenado já que a ‘cerca’ os impediu de ‘entrar’ ao trabalho . Pedro Coelho pede justiça.

Em entrevista, João Rodrigues, velejador olímpico assumiu a Direcção Regional da Juventude, mostra que tem ideias novas para essa pasta e quer o edifício-sede mais moderno e eficiente.

Neste dia 3 de Maio, assinala-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma data que serve para recordar que o jornalismo está ameaçado por várias crises.

