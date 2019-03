Masterchef Suécia mostra belezas da Madeira

A produção do programa Masterchef Suécia esteve na Região, em Novembro passado, a filmar dois desafios com a colaboração da Associação de Promoção da Madeira e de vários parceiros regionais. Esta produção teve como mote os produtos madeirenses e como cenário alguns dos locais mais emblemáticos da Madeira.

Este que é o 11.º episódio da 9.ª edição do Masterchef Suécia, um dos programas de culinária com maior sucesso naquele país nórdico, que será transmitido esta noite, no canal 4.

Para Roberto Santa Clara, director executivo da Associação de Promoção da Madeira, a participação no Masterchef da Suécia “contribui para a consolidação da estratégia de comunicação da Madeira, neste mercado e permite mostrar a riqueza dos nossos produtos, bem como a diversidade da nossa gastronomia – sendo este um tema bastante relevante para o mercado sueco, consideramos que esta acção irá ajudar a reforçar o posicionamento da Madeira neste segmento”.

Acresce referir que a Suécia é um mercado de extrema importância para o destino Madeira, devido à preponderância que tem como emissor de turistas no período de Inverno, decisivo para a redução da sazonalidade.