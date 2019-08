Marinha homenageia João Gonçalves Zarco no Funchal

Num ano que se assinala os 600 anos da descoberta da Madeira, a Marinha Portuguesa homenageou, hoje (dia 14 de Agosto), o navegador João Gonçalves Zarco, com deposição de coroas de flores junto à sua estátua na avenida com o seu nome.

A cerimónia, presidida pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, decorreu, esta manhã, com a participação dos Cadetes do 1.º ano da Escola Naval, que se encontram realizar a viagem de instrução a bordo do NPR Álvares Cabral.

Antes, por volta das 10 horas, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebeu em audiência os representantes da referida tripulação.