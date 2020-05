A praia do Porto Santo reabriu hoje ao público. Neste momento, o areal não regista afluência de pessoas.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, já se encontra no local.

Apesar de ainda a praia estar vazia, espera-se, no entanto, que com o desenrolar do dia mais pessoas possam ir a banhos ou passear no areal.