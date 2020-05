A Região tem mais um doente com covid-19 recuperado, anunciou este domingo a vice-presidente do IASaúde, na habitual conferência de imprensa. Assim o número total de recuperados sobe para 48, enquanto os casos de infecção activa passam a ser 38. Todos os casos apresentam sintomas ligeiros, com “excepção de um doente que por outras razões de saúde permanece internado”, referiu Bruna Gouveia. Os restantes encontram-se a recuperar em casa ou em unidade hoteleiras designada.