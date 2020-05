Mais quatro doentes com covid-19 recuperados na Região

A Região regista mais quatro casos de recuperação de covid-19, anunciou a vice-presidente do IASaúde, na habitual conferência de imprensa. Assim, no total, passam a ser 47 os doentes já recuperados, enquanto os casos de infecção activa baixam para 39. Quanto aos doentes recuperados, um tem residência no concelho do Funchal, dois em Câmara de Lobos e um em Santa Cruz.

Dos 39 doentes, um encontra-se internado na unidade dedicada á covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, mantendo-se “estável”, cumprindo “tratamento”. Os restantes 38 casos de infecção activa apresentam “sintomas ligeiros”: oito no domicílio e 30 em unidade hoteleira designada.