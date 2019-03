Mais Porto Santo pede ligação ferry entre Madeira e Portimão com escala na ilha dourada

O Mais Porto Santo lança um desafio ao Governo Regional para que a ligação ferry entre o Funchal e Portimão faça escala no Porto Santo como forma de “minimizar a concorrência desleal que vai voltar a promover contra os porto-santenses”, pede o Vereador José António Castro, que também defende a possibilidade de se estender o Subsídio Social de Mobilidade entre as duas ilhas aos três meses de Verão, como forma de “equilibrar a balança e não prejudicar a economia da Ilha Dourada durante este período, como aconteceu no Verão do ano passado”.

O líder do movimento Mais Porto Santo entende que o subsídio de mobilidade de 25 euros pago aos residentes da Madeira nos meses de Verão é uma forma de esbater a sazonalidade e incentivar a economia do Porto Santo em Julho, Agosto e Setembro.

“Não queremos acreditar nem vamos aceitar que o Governo Regional fomente uma concorrência desleal ao Porto Santo, promovendo o pagamento de um ferry entre o Funchal e Portimão com preços absurdo, quando comparativamente com aqueles que são praticados pela empresa Porto Santo Line”, avisa o Vereador José António Castro, que teme uma diminuição da procura pelo Porto Santo face às apostas que estão em jogo.

José António Castro lembra que a operação marítima entre a Madeira e o continente no Verão de 2018, para além de ter tido um prejuízo de dois milhões de euros nos cofres da Região, penalizou a economia do Porto Santo, pedindo agora diligências que ajudem a minimizar o risco da aposta política.