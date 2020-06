Há mais dois doentes recuperados em Câmara de Lobos, sendo agora cinco o número de infectados naquele concelho. No espaço de uma semana recuperaram dez pessoas, adiantou a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia. “Temos então agora 83 casos recuperados, respondendo a 92% do total de casos contabilizados na Região”, explicou.

Sobre os sete casos de infecção ainda considerados activos, seis encontram-se em unidade hoteleira designada e um permanece no seu domicílio. Estes doentes continuam a ser seguidos pelas autoridades de saúde, sem necessidade de cuidados hospitalares.