Mais dois doentes com covid-19 recuperados na Região

Passam a ser 50 os doentes já recuperados de covid-19 na Região, acaba de anunciar a vice-presidente do IASaúde, em conferência de imprensa. São dois novos casos recuperados, ambos residentes no concelho do Funchal, um deles uma grávida, de acordo com a informação prestada por Bruna Gouveia.

Neste momento são 36 os casos de infecção activos. “Não houve alteração do estado, pelo que um doente continua internado na unidade polivalente da unidade dedicada à covid-19” do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Dos 1433 casos suspeitos notificados na Região desde 29 de Fevereiro, 1266 tiveram resultado negativo, enquanto 85 aguardam resultados de teste.