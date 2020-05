Mais de duas dezenas de detidos por desobediência

20 processos por crimes por desobediência já remetidos para o Ministério Público. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado revela que desde que foi decretado o primeiro Estado de Emergência, a PSP efectuou mais de duas dezenas de detenções na Madeira. Foi ainda dada ordem de encerramento a mais de 100 estabelecimentos, 10 deles de forma coerciva. E a Polícia, em conjunto com a GNR e a Polícia Florestal estiveram ontem em destaque com o arranque de mais um fim-de-semana prolongado com restrições à circulação entre concelhos. As medidas levaram a que o dia do Trabalhador fosse celebrado ‘entre portas’, de forma calma e com pouca circulação automóvel. As restrições decorrem até ao final do dia de domingo.

Em tempo de pandemia, saiba que na Madeira 81 pessoas estão a receber apoio psicológico, tudo porque o confinamento social suscita questões de saúde mental. Há um estudo que está a avaliar impacto biopsicossocial da quarentena e que está a ser feito ao nível nacional. Na edição de hoje revelamos os dados mais recentes da amostra da Região.

As boas notícias e que já há uma semana a Madeira não regista casos novos de infecção por Covid-19, mas mesmo com a reabertura de algumas actividades há que manter cuidados. Os cabeleireiros e barbeiros são uma das profissões que preparam o regresso ao activo, adoptando novas formas de trabalhar e medidas para evitar contágio.

Hoje também damos conta que as autarquias da Região têm vindo a apresentar contas mais equilibradas.

