Mais de 1100 computadores e outro material informático já foram cedidos pelo Governo Regional

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje a cedência de equipamentos tecnológicos aos alunos com mais carências, por parte do Governo Regional, tendo em conta o recurso ao ensino à distância, a que obrigou a atual situação de pandemia.

Numa iniciativa realizada junto à Escola Ângelo Augusto da Silva, a deputada Sónia Silva referiu que foram já cedidos cerca de 1.100 computadores, além de outros equipamentos em falta, como monitores, teclados, antenas wi-fi, assim como o serviço de acesso à internet aos alunos que não possuíam estes equipamentos e cujas famílias não tinham condições de os adquirir.

“Esta medida permitiu que todos os alunos pudessem acompanhar as aulas à distância”, salientou a deputada, sublinhando que, “com este apoio directo às famílias foi possível garantir a equidade e a inclusão de todos os alunos neste processo”.

“Mais uma vez, o Governo Regional mostrou que está empenhado em minimizar as desigualdades sociais existentes criar condições para que todos os nossos alunos consigam responder aos desafios desta nova realidade, que não sabemos se será pontual ou se se irá manter no tempo”, disse.