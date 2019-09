Mais 4 escalas de cruzeiros dão aumento de 14,5% de passageiros

Deixada a época baixa para trás, o Porto do Funchal ainda assim conseguiu fechar os primeiros oito meses do ano com um aumento simpático nas escalas de navios de cruzeiro, mas sobretudo um excelente resultado nos passageiros movimentados de Janeiro a Agosto.

Segundo as contas da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), neste período de oito meses a principal infra-estrutura portuária da Madeira recebeu um total de 153 navios de cruzeiros, mais quatro do que em igual período do ano passado (149), o que resulta num crescimento de 2,68%.

Para já, Julho é o único mês que teve menos escalas (-50%) do que o mesmo mês de 2018, destacando-se quatro meses (Janeiro, Abril, Junho e Agosto) com o mesmo número de navios do que há um ano e ainda três meses com aumentos homólogos (Fevereiro, Março e, sobretudo, Maio, com +38%, a fazer a grande diferença).

Já quanto a passageiros movimentados, o aumento é ainda mais interessante, pois segundo a APRAM, juntando os turistas em trânsito, os embarcados e desembarcados dá um total até Agosto de 328.030 pessoas, resultando num aumento de 14,53%. Ou seja, há um ano tinham passado por este porto 286.402, o que dá este ano mais 41.628 passageiros.

Impressionante, sobretudo, porque estamos a falar de uma diferença de apenas mais quatro navios, revelador também da questão dos navios cada vez com mais passageiros e, sobretudo, com mais capacidade.

Refira-se, em acrescento, que no os passageiros em trânsito representaram quase 99,5% dos turistas que passaram por este porto entre Janeiro e Agosto, sendo que embarcaram aqui 964 para fazer um cruzeiro e desembarcaram 723 no final de um cruzeiro. A acompanhar toda esta gente estiveram 119.212 tripulantes, cerca de doze mil a mais do que os 106.870 no mesmo período do ano passado.