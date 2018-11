Maior investimento do Governo Regional em Cibersegurança

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado garantiu que a Região está atenta as questões ligadas à cibercriminalidade e que no próximo orçamento haverá um reforço na formação especializado dos recursos humanos e um maior investimento tecnológico.

Pedro Calado acrescenta que “temos que ter a certeza que possuímos um sistema que esteja preparado”, pois acredita que um ciberataque “pode por em causa a economia Regional”.

Decorre no Palácio de São Lourenço e em simultâneo, via videoconferência, em Lisboa e nos Açores, uma conferência sobre o ‘Impacto dos Ciberataques na Economia Nacional’, evento integrado no “CIBER PERSEU 2018”, promovido pelo Exército Português.