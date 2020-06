Mãe de Ronaldo visita e promove o Porto Santo

Sem contar com Ronaldo, Dolores Aveiro continua a ser a personalidade, em Portugal, mais valiosa das redes sociais sobretudo ao nível de seguidores. Por isso, quando a mãe daquele que é para muitos o melhor jogador de futebol do Mundo fala de um serviço, produto e marca, isso é sinal de grande alcance mediático.

Ora, Dolores Aveiro tem desfrutado de uns dias descanso na ilha dourada e aproveitou para mostrar ao Mundo a beleza da ilha.

A autarquia do Porto Santo, liderada por Idalino Vasconcelos, publicou há poucos minutos uma imagem da matriarca da família Aveiro, com a seguinte mensagem: “Dolores Aveiro, mãe do melhor do mundo, visita e promove a ilha do Porto Santo”.

Mais uma potente ajuda nesta altura de desconfinamento, em termos de promoção turística.