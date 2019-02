Maduro já só tem apoio da cúpula militar

O presidente do Governo Regional da Madeira elogiou hoje a decisão do Governo português em reconhecer o auto-proclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e acredita que o “ditador” Nicolás Maduro só se mantém no poder devido ao apoio das chefias militares, descartando ainda assim a hipótese de uma guerra civil no país de acolhimento de uma forte comunidade madeirense.

À margem de um evento, Miguel Albuquerque comentou a decisão do Executivo nacional liderado por António Costa, lembrando que “faz muito bem, em consonância com aquilo que já tinha dito há mais de uma semana”, frisando que “é fundamental Portugal reconhecer, no quadro europeu e de um país democrático, quem tem poder democrático na Venezuela, quem foi eleito e, neste caso, a Assembleia Nacional e o seu presidente”.

Além disso, disse o governante madeirense, “todos os factores apontam para que na Venezuela ocorra uma transformação política, económica e social”, acrescentando que “é imperativo que essa mudança aconteça, até porque a situação é muito delicada e difícil”, pois “há uma crise humanitária que tem de ser resolvida”.

Questionado se há o risco de uma guerra civil, Miguel Albuquerque foi claro ao refutar essa hipótese, pois em sua opinião “o actual poder em exercício não tem legitimidade, está com os seus alicerces a desmoronar-se e o apoio da cúpula das forças armadas ao regime ditatorial está, neste momento, a sofrer uma forte erosão”, porque as pessoas “não têm alimentos e medicamentos, não têm qualquer esperança”. E reforçou que “o que está em causa é o povo, sobretudo o mais humilde da Venezuela, que está a sofrer muito. E nós aqui na Madeira temos sentido as consequências daquilo que é verdadeira política socialista, do socialismo real, ou seja não há liberdade política, não há comida, não há medicamentos, não há nada. Os países democráticos do mundo reconhecem o regime democrático de Guaidó e isso é que é fundamental”, atirou, perante o apoio que Maduro tem de países como a China ou a Rússia.