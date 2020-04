Com mais de 40 dias de restrições à circulação e à liberdade de movimentos derivado do estado de emergência para combate da pandemia covid-19, o secretário regional de Mar e Pescas reuniu-se, esta terça-feira, com o comandante da ZMM Madeira para um balanço da situação e trocar impressões sobre o provável levantamento progressivo de algumas restrições também na área do mar, já na próxima semana.

O comandante da Zona Marítima da Madeira (ZMM, José Luís Guerreiro, transmitiu ao secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, que os madeirenses têm sido cumpridores das regras impostas pelo estado de emergência no que diz respeito à área do mar.

Para além das questões relacionadas com as embarcações de pesca, foi também abordada a navegação das embarcações de recreio, em particular no período que se seguirá ao estado de emergência.

Será preciso esperar pelas decisões que serão tomadas esta semana, quer pelo Conselho de Ministros, quer pelo Conselho do Governo Regional para saber o grau de levantamento das restrições, mas é provável que as embarcações de recreio familiar se possam fazer ao mar, desde que cumpram as regras que vierem a ser decididas.

Com os pescadores de Câmara de Lobos limitados pela cerca sanitária que está imposta à freguesia com o mesmo nome, o capitão-de-mar-e-guerra José Luís Guerreiro disse ao secretário regional de Mar e Pescas que “não têm surgido complicações”, tendo o governante aproveitado para agradecer a colaboração e o trabalho da Polícia Marítima e do comando da ZMM.