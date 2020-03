Madeirenses recolhidos e turistas de partida, veja as fotos

No segundo dia de estado de emergência no país e quando já são conhecidas as restrições impostas, é notório o recolhimento dos madeirenses.

Na cidade do Funchal, apesar de ser sexta-feira, o movimento faz lembrar um domingo. Nas ruas vemos, sobretudo, algumas pessoas que se dirigem para o trabalho. No centro, muitos dos cafés e restaurantes estão fechados, ainda assim, ao redor do Mercado dos Lavradores ainda se nota algum movimento. Alguns grupos de pessoas conversam à porta, onde se dá por falta das floristas que semanalmente dão algum colorido ao espaço.

Preocupante poderá ser o número de pessoas já com alguma idade que teimam em manter a sua vida normal, com a vinda pela manhã à cidade, a ida ao café com os amigos, não dispensando o cumprimento com aperto de mão. Conforme tem sido amplamente divulgado pelas Autoridades de Saúde, as pessoas mais idosas são um grupo de risco, pelo que o recolhimento e o evitar contacto com outras pessoas é fundamental para diminuir o risco de infecção pela Covid-19.

De resto, a maioria das lojas estão de portas fechadas. Excepção para as farmácias, as padarias e supermercados ou lojas de conveniência, espaços cujo funcionamento está salvaguardado nas restrições impostas a nível nacional, adequadas, depois, à Região. Nestes locais é visível algumas filas à porta, respeitando, por regra, a distância considerada de segurança. No caso das grandes superfícies, o controlo é assegurado por vigilantes destacados para esse fim.

Saindo do centro, o mesmo cenário de espaços comerciais fechados e de pouco movimento nas ruas. Assegurados estão os serviços de jardinagem da Câmara Municipal do Funchal, bem como a recolha de lixo, a julgar pelos profissionais camarários que ao longo desta manhã fomos encontrando em algumas zonas da cidade. De resto, é notório a diminuição de carros que circulam pela cidade, com benefício para o ambiente. Os CTT também parecem estar a assegurar o serviço postal.

Em alguns hotéis é notório o movimento de turistas em check-out, corroborando as partidas que temos vindo a noticiar esta manhã no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. Ainda assim, alguns dos poucos turistas que ainda estão no Funchal continuam a passear pela rua, sobretudo na baixa da cidade e na zona turística. Pese embora praticamente todas as atracções estejam encerradas, não dispensam o passeio numa manhã ensolarada.