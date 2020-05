MadeiraShopping implementa medidas adicionais de segurança

Na sequência do levantamento do estado de emergência na Região Autónoma da Madeira e consequente autorização para reabertura das actividades que tinham o seu funcionamento suspenso, o MadeiraShopping aposta em “medidas de prevenção e contenção” para controlo do novo coronavírus, garantindo a segurança dos visitantes, lojistas e colaboradores.

Esta terça-feira, o MadeiraShopping abriu 42 das suas lojas, o equivalente a 44% da sua actividade comercial, preparando para os próximos dias, a abertura de mais lojas que se encontram em fase final de adaptação, para poderem funcionar no pleno cumprimento da legislação em vigor.

“O MadeiraShopping reabriu na segunda-feira as actividades que estavam suspensas no âmbito da declaração de estado de emergência, em articulação com as autoridades de saúde e governamentais. Nesta fase, o Centro tem a funcionar cerca de metade das lojas e a operação mantém como prioridade garantir aos visitantes um ambiente seguro e confortável”, afirma Alberto José Pereira. O director do MadeiraShopping explica a implementação de diversas medidas para garantir a segurança de visitantes, lojistas e colaboradores, incluindo “a instalação de dispensadores de gel desinfectante em todas as entradas do Centro e a colocação de sinaléctica e avisos através do sistema de som das boas práticas de conduta social, com especial ênfase para a necessidade de cumprir com o distanciamento de 2 metros”, revela o director do shopping.