Madeira vista com “potencial de investimento” no Brasil

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, esteve hoje numa iniciativa com a Câmara Portuguesa, tendo dito que o encontro foi “extremamente produtivo”. Até porque esteve em contacto com uma organização que tem 510 empresas associadas, sendo que algumas têm interesse “em olhar para nosso mercado português”.

“Eram empresas que, até agora, tinham o hábito de fazer investimento imobiliário apenas no continente português e com a realização e a apresentação deste salão imobiliário, com a presença do Governo Regional da Madeira, em São Paulo, sentimos que começa a existir outra abertura para procurarem outros espaços de investimento que não seja só aquele território”, afirmou.

Pedro Calado disse mesmo que, depois disto, a Madeira é vista com “potencial de investimento”. Algo que, no seu entender, aconteceu na altura certa devido “às vantagens fiscais” que existem na Região, através do Centro Internacional de Negócios.