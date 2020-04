Madeira termina primeiro trimestre com saldo global positivo

De acordo com o Boletim de Execução Orçamental, que agrega a execução orçamental, provisória, até 31 de Março, que ainda não reflecte os impactos da covid-19, a Madeira termina o primeiro trimestre com um saldo global consolidado, em contabilidade pública, positivo em 32,0 milhões de euros. Recorde-se que em 2019, o saldo ascendeu a 21,7 milhões de euros.

Segundo a mesma fonte, a receita efectiva do Governo Regional aumentou 3,6% até ao final de Março, comparativamente ao período homólogo de 2019, em virtude da evolução ascendente evidenciada pela componente fiscal (6,5%), dado que componente não fiscal evoluiu em sentido contrário (-2,9%).

“Este acréscimo da receita fiscal está associado ao desempenho positivo das componentes directa e indirecta, reflectindo, por um lado, o efeito da conjuntura de recuperação económica e de retoma do emprego, evidenciado até essa data, e por outro lado, o efeito da aplicação do método de cálculo introduzido pela Portaria n.º 77-A/2014, de 31 de Março, com impacto na receita proveniente do IVA, que aumentou 4,5% face a 2019”, revela.

No que respeita à despesa efectiva do Governo Regional, adianta que a mesma aumentou 1,9% entre 2019 e 2020, “o que reflecte o aumento dos encargos com as Transferências correntes (onde se destacam as transferências para a área da saúde) e com Despesas com Pessoal, o que reflecte, entre outras, as alterações de posicionamento remuneratório do pessoal docente e não docente”.

Realça que à semelhança do ano anterior, mais de metade da despesa (mais precisamente 65,0% da despesa total), foi canalizada para a área social, onde se destaca o sector da saúde com uma execução orçamental de 81,9 milhões de euros e a Educação com 73,0 milhões de euros, e que representam, no seu conjunto, 91% das despesas em funções sociais.

“O passivo acumulado da administração pública reportado ao final de março de 2020 ascendia a 143,9 milhões de euros, dos quais 50,8% são respeitantes a obrigações do Governo Regional. Os SFA, por seu turno, são responsáveis por 5,7% do montante do passivo verificado. Até 31 de Março, comparando com 31/03/2019, a Região diminuiu os passivos em 127,3 milhões de euros, tendo os pagamentos em atraso registado uma variação de 23,8 milhões de euros”, refere.

Adianta ainda que “desde o início de 2012, e considerando o mesmo universo de entidades, a redução dos passivos ascendeu a 2.575,2 milhões de euros e de pagamentos em atraso a 1.113,9 milhões de euros”.

O Boletim de Execução Orçamental relativo ao mês de Março já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional. Do Boletim que agora se publica, que agrega a execução orçamental, provisória, até 31 de março de 2020, que ainda não reflete os impactos do COVID-19