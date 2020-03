Madeira tem mais 1 caso positivo de infecção por coronavírus

A Madeira tem mais 1 caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Ao todo, falamos de oito casos confirmados, sendo que dois são do sexo masculino e seis doentes do sexo feminino, todos eles no internamento dedicado à Covid-19.

A declaração foi feita, há instantes, pela vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde, Bruna Gouveia, numa conferência de imprensa para actualizar a informação sobre a propagação do coronavírus na Região Autónoma da Madeira.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, deixou um agradecimento especial a todas as entidades públicas e privadas que têm colaborado com o governo regional.

No dia de ontem, informação oficial das autoridades de saúde dava conta de 7 casos positivos, com uma ligação epidemiológica a 4 áreas com transmissão local desta doença, nomeadamente Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo. Regiões que se mantém no dia de hoje.

Há ainda um caso a aguardar confirmação. Confirmação essa que, a partir de agora, já pode ser feita de forma autónoma pelo Laboratório do Serviço Regional de Saúde da Madeira.