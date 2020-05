A Madeira segue mais um dia sem alterações no número de infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde, onde está a informação compilada a nível nacional até às 24 horas do dia anterior. A Região mantém os 90 casos, reportados também pelo Governo Regional através da Direcção Regional da Saúde, e é a zona do país com menos positivos e a única sem mortos devido à doença covid-19.