Pelo 14.º dia consecutivo o boletim Direcção-Geral da Saúde (DGS) com o relatório sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal dá conta da existência de 90 casos diagnosticados na Madeira. A Região há duas semanas que não sofre alterações no número de infecções e de mortos, que se mantém zero.

O arquipélago segue assim sendo a zona do país menos afectada pela nova doença em termos de saúde pública.