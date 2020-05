O boletim diário da Direcção-Geral da Saúde com as informações referentes até às 24 horas de ontem revelam que a Madeira mantém os 86 casos positivos de covid-19, desde o início da pandemia, o mesmo número revelado pela Secretaria Regional da Saúde e Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais.

O arquipélago segue com o menor número de casos positivos do novo coronavírus no país, assim como mantém-se sem vítimas mortais.