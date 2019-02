Madeira recebe seminário ‘Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia’

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP (ADC), em colaboração com a Rede de Comunicação Portugal 2020, e o Instituto de Desenvolvimento Regional - IDR, na qualidade de Autoridade de Gestão do Programa Operacional MADEIRA 14-20, programa regional integrado no PT2020, organiza, esta sexta-feira, 8 de Fevereiro, o evento ‘Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia’, no Centro de Congressos Sunrise Auditorium, do Hotel VidaMar Resort Madeira,

O seminário decorrerá entre as 9h30 e as 13 horas, e destina-se a beneficiários e potenciais beneficiários do Portugal 2020, em especial, gestores/as e responsáveis de comunicação dos projetos apoiados por fundos da União Europeia bem como a todos os profissionais da comunicação social.

A divulgação e a publicitação dos apoios provenientes da União Europeia (UE) constituem uma responsabilidade e obrigação das entidades beneficiárias e dos organismos de gestão, consagrada na legislação comunitária, nacional e regional, tendo como objectivo informar o público sobre o papel desempenhado pela União Europeia, através dos fundos estruturais, e pela Região Autónoma da Madeira, no âmbito do Portugal 2020 nos projectos cofinanciados e nos seus respectivos impactos e resultados.

Este seminário que se realizará no Funchal, na próxima sexta-feira, pretende sensibilizar os participantes para a importância da aplicação das normas comunitárias e nacionais em matéria de informação e comunicação de projectos apoiados por fundos da União Europeia.

Só comunicando melhor e de forma concertada se consegue que cada Cidadão esteja mais ciente da forma como são utilizadas as verbas provenientes da UE, que nada mais é do que dinheiro de todo o Cidadão Europeu.

O Relatório de Avaliação da Estratégia de Comunicação Portugal 2020, divulgado em Dezembro de 2018, evidencia a avaliação positiva feita pelos residentes na Região Autónoma da Madeira sobre o impacto dos fundos comunitários no desenvolvimento da Região e do conhecimento dos projectos cofinanciados destinados a melhorar a sua área de residência.

Este estudo feito à população em geral, teve como principais objectivos aferir o impacto, o alcance, a favorabilidade da opinião pública em relação ao FEEI e ao Portugal 2020, contribuindo para a avaliação das acções de comunicação implementadas.

As inscrições de participação podem ser feitas através da página do IDR, IP-RAM em: https://www.idr.madeira.gov.pt/portal/Principal.aspx ou na pagina da AD&C: http://www.adcoesao.pt/content/avaliacao-do-impacto-dos-fundos-da-ue-resultados-na-competitividade-empresarial.