Madeira recebe especialistas em eficiência energética e conservação da Natureza

Nos dias 3 e 4 de Outubro, o Funchal recebe o 3.º Workshop do INTERREG LuMinAves, sendo este um projecto de conservação dirigido às aves marinhas e cujos parceiros na região são a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

20 especialistas da Madeira, Açores e Canárias irão debater temáticas como aves marinhas, eficiência energética e o papel do voluntariado ambiental.

Esta iniciativa inclui uma sessão aberta ao público, no dia 3 de Outubro, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, em que serão apresentados os principais resultados do projecto, bem como temáticas relacionadas com a conservação das aves marinhas e a eficiência energética.

Outro momento aberto ao público será a apresentação de um painel informativo no miradouro do Cristo Rei em Santa Cruz, no dia 4 às 18 horas. O painel, que dá a conhecer as aves marinhas da Madeira e os efeitos da poluição luminosa, marca também o 10.º aniversário da campanha ‘Salve uma Ave Marinha’.

No dia 4 de Outubro, a equipa do projecto, juntamente com representantes dos municípios e de companhias eléctricas da Madeira, Açores e Canárias, contribuirão para definir uma estratégia de mitigação da poluição luminosa para toda a Macaronésia.

“Esta estratégia constitui um importante passo não só na minimização desta ameaça que afecta milhares de aves anualmente, mas também no combate às alterações climáticas e promoção da eficiência energética”, refere Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.