O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, reuniu-se hoje com a Associação Venexos. Na ocasião, Rui Abreu lembrou que a Venexos “presta um grande apoio humanitário à nossa comunidade, com o envio de medicamentos e alimentos para bebés e crianças” lusodescendentes na Venezuela, adiantando que nos últimos anos já foram enviadas algumas toneladas de medicamentos para aqueles país.

“Este ano já foram enviados 248 quilos de medicamentos e já têm mais 68 quilos prontos a seguir”, revelou.

Constatando que “os madeirenses têm sido muito solidários”, o governante deixa um apelo a todos os madeirenses: “Para continuarem a apoiar, com a doação de medicamentos”

Por último, Rui Abreu falou sobre a importância da retoma das ligações aéreas entre Portugal e a Venezuela.

Este encontro está inserido no Ciclo de Reuniões com o Movimento Imigrante, uma iniciativa promovida pela DRCCE que vai manter um contacto estreito e permanente com os madeirenses regressados e com os estrangeiros que optaram pela Madeira como sua residência. Facilitar a integração total destas comunidades na sociedade madeirense é o grande objectivo destes encontros.