Madeira Parques recebe meio milhão a título de compensação pela isenção das rendas

A injecção de perto de meio milhão de euros que o Governo Regional autorizou para a MPE- Madeira Parques Empresariais, surge a título de compensação para a empresa pública fazer face à isenção do pagamento das rendas durante a pandemia.

O esclarecimento da administração da MPE - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A., é prestado na sequência da notícia “Governo injecta meio milhão na ‘Madeira Parques’ para cobrir prejuízos”, publicada na edição online do DIÁRIO.

A nota, enviada pelo presidente do conselho de administração, Gonçalo Pimenta, explica que o Conselho de Governo, reunido em plenário no dia 22 de Março de 2020, aprovou um conjunto de medidas de apoio regional às famílias e às empresas madeirenses para fazer face à pandemia de Covid-19, tendo uma das medidas de apoio consistido na isenção do pagamento das rendas dos meses de Abril, Maio e Junho de 2020, para as empresas localizadas nos Parques Empresariais da Região.

“Considerando a perda e receita durante os referidos meses, com origem na decisão do Governo, cumpre esclarecer que o apuramento do montante de 468 415,68€ pago à MPE resulta exclusivamente de uma compensação do Governo Regional à Madeira Parques Empresariais para fazer face a esse encargo”, esclarece na nota de imprensa.

Recorde-se que o Governo Regional autorizou a injecção de perto de meio milhão de euros na empresa pública ‘Madeira Parques Empresariais’ destinado ao pagamento de dívidas e à cobertura de prejuízos. A decisão foi publicada esta segunda-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.