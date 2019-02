Madeira mantém a maior taxa de desemprego do país

A taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira fixou-se em 8,9% no 4.º trimestre e em 8,8% no ano de 2018, o que significa que em termos trimestrais e anuais, mantém a taxa mais alta pelas regiões do país.

Segundo a Direcção Regional de Estatística, “os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 4.º trimestre de 2018 indicam uma taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) estimada em 8,9%, mantendo-se inalterada face aos trimestres homólogo e anterior”, sendo que “em termos de média anual, em 2018, a taxa de desemprego na RAM foi estimada em 8,8%, -1,6 pontos percentuais (p.p.) que no ano anterior, sendo aquele valor o mais baixo desde 2011 (ano em que se iniciou a série em vigor)”, confirma.

Em Portugal, “e pelo terceiro trimestre consecutivo, a taxa de desemprego no trimestre em análise fixou-se nos 6,7%, sendo no entanto inferior em 1,4 p.p. ao do trimestre homólogo. Em termos de média anual, aquela taxa situou-se em 7,0% em 2018, o que representa uma diminuição de 1,9 p.p. em relação a 2017”, explica, com a Madeira a 1,8 pontos percentuais da média nacional e 0,2 pontos percentuais acima da dos Açores (8,6%), a região que está mais próxima, enquanto o Centro (5,6%) teve a taxa de desemprego anual mais baixa.

Já no que respeita ao 4.º trimestre de 2018, “as Regiões Autónomas dos Açores (8,5%) e da Madeira (8,9%) são aquelas que apresentam um maior desvio da média nacional, posicionando-se acima da referida média, enquanto o Centro (5,7%) surge com a taxa de desemprego mais baixa de entre as sete regiões NUTS II do país. Face ao trimestre anterior, a região que apresentou a diminuição mais pronunciada da taxa de desemprego foi o Norte (-0,5 p.p.), enquanto Algarve (+2,8 p.p.) e Alentejo (+1,1%) observaram os maiores aumentos”, conclui.