Madeira já tem uma Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas

Com a premente necessidade, na Região Autónoma da Madeira, de uma efectiva actuação na área das doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas e pensando numa sociedade com uma esperança maior de vida e onde esta deve ser vivida com qualidade, nasceu a Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da RAM, que actuará com especial incidência na doença de Parkinson, mas sem esquecer outras que fazem parte do quotidiano de muitas famílias da Região.

A nova associação salienta que pela procura sentida na delegação Regional de Parkinson e “pela necessidade de falarmos de saúde na ‘doença’, foi criado um grupo de trabalho, que por consequência lógica, derivou nesta associação particular de solidariedade social que tem como fim a solidariedade social, a inclusão, a promoção e a educação na área da saúde e tem como objectivos principais a promoção dos direitos e a defesa dos interesses das pessoas com Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas na Região Autónoma da Madeira, através de uma melhor informação sobre estas doenças e fomentando a especialização de profissionais na área da saúde para as mesmas”, justificam.

A tomada de posse dos seus órgãos sociais e do conselho cientifico aconteceu já há quase duas semanas - a 21 de Março de 2019 -, mas hoje foi dado a conhecer publicamente.

“Neste sentido temos uma equipa de trabalho de campo, que estará perto das famílias e dos doentes e uma outra equipa que se dedicará ao trabalho científico e à investigação, com posterior conciliação dos seus trabalhos e conclusões, através da promoção de debates e a realização de formações específicas nas áreas a que esta Associação se dedicará”, garante.

Esta associação tem como seus membros fundadores e constituintes dos órgãos sociais 17 pessoas que abrangem as áreas da investigação, saúde, educação e social, podendo desde já ser contactadas para o endereço ‘[email protected]’.