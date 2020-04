Madeira investe meio milhão de euros em 600 computadores para emprestar a alunos

O Governo Regional da Madeira vai empresar 600 computadores aos alunos, num investimento que ascende a meio milhão de euros. O assunto que faz manchete na versão impressa do DIÁRIO deste domingo explica que os dispositivos são para entregar, dentro de duas semanas, às escolas. Em entrevista, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, aborda a primeira semana de ensino à distância e explica que esta medida vem dar resposta às famílias com carências e sem acesso a equipamentos e subscrição da Internet. Um assunto para ler nas páginas 24 e 25.

Já como grande mancha fotográfica surge o Centro de Saúde de Câmara de Lobos. Os testes à covid-19 não chegam a muitos doentes da ‘cerca’ e pacientes com problemas respiratórios menos graves atendidos nesta unidade são enviados para casa sem serem sujeitos a controlo. Ainda no campo da saúde, há médicos das Urgências do Hospital que temem infecções e pedem mais protecção.

Outra das novidades é que o DIÁRIO lança o ciclo de conferências para ‘Pensar o Futuro’. Em formato ‘on-line’, estes eventos arranca na terça-feira, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Nesta edição pode ainda saber que o Governo irá corrigir os limites da cerca sanitária em Câmara de Lobos com o executivo a emendar imprecisões nas barreiras físicas que delimitam a freguesia. A desinfecção vai chegar aos apartamentos dos contagiados por covid-19, no Bairro Nova Cidade.

Por último, a Liberdade serviu para criticar. José Manuel Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira respondeu aos críticos da sessão comemorativa do 25 de Abril.

