Madeira há 15 dias sem novidades no boletim nacional da covid-19

Há 15 que a Madeira se apresenta no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde com 90 casos de covid-19 e zero mortos. A informação actualizada a nível nacional ontem à meia-noite não revela novos casos de infecção no arquipélago, como também não apresenta mudanças a nível dos Açores.

A informação referente à Madeira coincide com a divulgada ontem ao final da tarde pelo Governo Regional através da Secretaria Regional da Saúde e coloca a Região como a menos afectada de todo o país e a única sem vítimas mortais decido ao novo coronavírus, o SARS-CoV-2.