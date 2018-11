Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à chuva forte e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes forte, nas zonas montanhosas. O aviso deverá vigorar das 21 horas do dia de hoje até às 03 horas do dia 15 de Novembro.

Além disso, o IPMA prevê ainda agitação marítima forte na costa norte da Madeira e no Porto Santo, estando previstas ondas de 5 metros. O aviso amarelo devido à agitação marítima vigora entre as 15 horas de amanhã, dia 15 de Novembro, até às 06 horas do dia 16 de Novembro.