Madeira e Porto Santo inauguram Verão com noite tropical

A chegada do Verão proporcionou uma noite particularmente amena nas localidades junto ao litoral da Madeira e Porto Santo. Tanto assim foi que a última noite foi tropical (temperaturas mínimas acima dos 20 graus centígrados) em localidades com Santa Cruz (20,6ºC), Porto Moniz (20,6ºC) e Porto Santo (20,1ºC). Recorde-se que na noite de ontem, a última da Primavera, Santa Cruz tinha sido a única localidade da rede de 20 estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira a registar valores de noite tropical.

Funchal/Lido (19,9ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (19,8ºC) e Caniçal/Ponta de S. Lourenço (19,9ºC) estiveram também a décima(s) de terem tido nesta primeiras horas de Solstício de Verão uma noite tropical.