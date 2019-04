Madeira deve atribuir incentivos fiscais para atrair rodagem de filmes

O cineasta Bernardo Nascimento defendeu, esta tarde, na III Convenção dos Estados Gerais do PS, que a Madeira deverá oferecer incentivos fiscais para motivar produtores e empresas audiovisuais a realizarem filmes que podem promover, directa e indirectamente, o arquipélago à escala mundial.

“Nesta coisa da produção da identidade há uma oportunidade absolutamente única no audiovisual, porque não há outro meio mais eficiente. Um turista ou um miúdo faz um vídeo fantástico da Madeira e há possibilidade de alcançar milhões. É uma oportunidade que tem de ser aproveitada por quem quiser construir essa identidade”, explicou o realizador madeirense.

Bernardo Nascimento deixou duas sugestões para um futuro Governo Regional. Em primeiro lugar, a criação de um arquivo online do património audiovisual já existente. Tal material seria útil na educação de crianças e jovens, no reforço da ligação à diáspora e na promoção e angariação de potenciais turistas. A segunda sugestão foi a criação de uma agência ou entidade de promoção da produção audiovisual de qualidade na Madeira. A este respeito, lembrou os benefícios que a Nova Zelândia teve com a rodagem do filme ‘O Senhor dos Anéis’ ou o aumento do turismo nos Açores após a produção de uma telenovela portuguesa no arquipélago.