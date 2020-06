O Instituto de Administração da Saúde actualizou a informação sobre a situação epidemiológica da covid-19 na Região Autónoma da Madeira e indica que até esta quinta-feira foram notificados 1.543 casos suspeitos dos quais 1.453 não se confirmaram. Mantêm-se por isso os 90 casos confirmados contabilizados na Madeira, 81 dos quais são casos recuperados e nove casos activos, que permanecem sem necessidade de cuidados hospitalares.

São 618 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde nos vários concelhos da Região, 412 pessoas em vigilância activa e 206 em autovigilância. No que respeita ao caso positivo identificado, no dia 1 de junho, no Aeroporto da Madeira, contabilizado na Região Centro, salienta-se que o doente permanece na Região, estando em isolamento em unidade hoteleira dedicada a confinamento. A investigação epidemiológica do caso está a cargo das autoridades de saúde da Região Centro, em articulação com o IASaúde..

Sobre as linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência para a COVID-19:

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1134, com 127 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto. Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 8231, mais 37 chamadas nas últimas 24h.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, assinala-se:

Além dos testes de despiste efectuados no Serviço de Saúde da RAM, estão em curso testes a outros grupos profissionais, designadamente, do sector da saúde e protecção civil e social. O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM é, até à data, 16.119. O número de utentes alvo de teste à covid-19 na Região é 14.669.