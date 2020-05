Madeira conseguiu finalmente a taxa de desemprego mais baixa do país

A Madeira atingiu no 1.º trimestre de 2020 a taxa de desemprego mais baixa do país, ascendendo entre Janeiro e Março a 5,6%, a mais baixa taxa entre as sete regiões NUTS II de Portugal, que apresentou uma média de 6,7%.

Significa que, atingindo este patamar positivo pela primeira vez em muito tempo, actualmente a taxa de desemprego regional é 1,1 pontos percentuais abaixo da média nacional.

Face ao trimestre anterior (4.º trimestre de 2019), regista-se ainda uma quebra de 1,4 pontos percentuais desde os 7% na altura (o 3.º mais baixo).

Refira-se que face ao trimestre homólogo o registo é igual, pois no 1.º trimestre de 2019, a taxa de desemprego regional era de 7% (o 4.º mais baixo ou a meio da tabela).

Tanto há um ano como há um trimestre, a Região tinha uma taxa de desemprego acima da média nacional (6,8% no 1.º trimestre de 2019 e 6,7% no 4.º trimestre de 2019).

Os dados foram publicados estas manhã pelo Instituto Nacional de Estatística.