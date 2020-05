Madeira com quatro novos casos de covid-19 após 11 dias consecutivos sem infecções

A Madeira registou, esta quarta-feira, mais quatro casos positivos por covid-19, elevando para 90 o número de contágios detectados até hoje, na Região. Estes novos casos estão relacionados com o foco de contágio da freguesia de Câmara de Lobos e estas quatro pessoas estão já em alojamento designado, nomeadamente no Village Cabo Girão.

O ciclo de 11 dias seguidos sem quaisquer novas infecções é assim interrompido com estes novos dados divulgados na habitual conferência de imprensa do IASaúde, onde se juntam diariamente o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, Bruna Gouveia.

Actualmente, permanecem activos 40 casos, enquanto por outro lado já recuperaram da infecção 50 pessoas.

Sobre estes quatro novos casos positivos, Bruna Gouveia indicou que dois têm idades compreendidas entre os 20 e 29 anos, ao passo que um é quadragenário (40-49) e outro cinquentenário (50-59). Estas pessoas já tinham sido testadas, tendo o resultado sido negativo, e estavam identificadas na rede de contactos estabelecidos no foco de contágio detectado na freguesia de Câmara de Lobos. Encontravam-se em alojamento designado e ao fim de 14 dias testarem positivo ao teste à covid-19.