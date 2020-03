Madeira com 9 casos confirmados de infecção por coronavírus

Uma informação da vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), Bruna Gouveia, na conferência que se realiza, neste momento, para actualizar os dados relativos à pandemia Covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

Aos 8 casos confirmados no dia de ontem, junta-se hoje mais 1 caso confirmado de infecção por coronavírus.

No que diz respeito à caracterização destes casos confirmados, temos três doentes do género masculino, seis doentes do género feminino. Todos eles estáveis.

Para já, e como se tem verificado nos últimos dias, os casos confirmados têm ligação epidemiológica a áreas com transmissão local da doença, nomeadamente Holanda, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.

O secretário da Saúde, Pedro Ramos, disse que algumas das medidas foram implementadas de forma atempada e que isso tem evitado a propagação da Covid-19, a exemplo do que acontece em outros países. “Medidas restritivas para controlarmos melhor esta situação na Madeira”.