O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 18 de Junho, pelas 11 horas, as instalações da Madeira Agrícola, no Centro de Abastecimento Hortofrutícola de Santana.

A Madeira Agrícola foi criada pela Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo (AJAMPS), para garantir o crescente escoamento dos produtos regionais para os mercados e grandes superfícies comerciais, de forma sustentada.

Em comunicado de imprensa, o Governo Regional revela que, em 2020, a Madeira Agrícola vendeu mais 24.849,8 toneladas do que no ano passado.

Segundo a mesma fonte, a Madeira Agrícola vendeu, nos primeiros cinco meses de 2019, 76.156 toneladas de produtos agrícolas, enquanto que em 2020 esse número subiu para as 101.005,99 toneladas.

O executivo destaca ainda o que “a AJAMPS tem aproveitado a pandemia para adaptar a sua estrutura”, melhorando as condições de trabalho e de pagamento -- “acima dos valores praticados do mercado” -- aos agricultores.

Recorde-se que recentemente, foi assinado um protocolo entre a AJAMPS e a Secretaria Regional da Agricultura, que consistiu na disponibilização dos funcionários dos mercados abastecedores, sob tutela da Secretaria Regional da Agricultura, de modo a que a AJAMPS possa colocar os produtos nas grandes superfícies. Modelo este que permitiu o escoamento de várias toneladas de produtos.

A associação aproveitou ainda estes meses de pandemia para começar a trabalhar na preparação de cabazes. O método consiste em transferir os produtos quase directamente do agricultor para o consumidor final, o que ajuda a diminuir a pegada ecológica e facilita o escoamento dos produtos. Um novo conceito, que está a correr muito bem e cuja tendência é para aumentar

A AJAMPS tem uma totalidade de 1.800 associados e a Madeira trabalha com cerca de 10 agricultores, por ano, e com 55 agricultores, em média, por mês. É liderada por Vítor Castro.