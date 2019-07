$!Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias unem-se em Confederação de Câmaras da Macaronésia

A Câmara de Comércio e Indústria da Madeira participou, através do seu presidente Jorge Veiga França, e do seu secretário-geral Assis Correia, no Primeiro Encontro das Câmaras de Comércio do Atlântico, que teve lugar nos dias 17 e 18 de Julho, em Gran Canária.

As Câmaras de Canárias (Gran Canária, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura), Açores, Madeira e Cabo Verde (Barlovento e Sotavento) celebraram, assim, uma aliança com o objectivo de ganhar presença em fóruns internacionais.

Além disso, no âmbito deste Primeiro Encontro das Câmaras de Comércio do Atlântico, organizado por Gran Canária, ficou decidido lançar projectos conjuntos, com o objectivo de aumentar as suas oportunidades de acesso a fundos públicos.O pacto selado tomará a forma de uma Confederação de Câmaras da Macaronésia.

Neste primeiro encontro foi ainda discutida a estratégia a ser seguida em quatro cenários: turismo, fundos europeus, gestão de registros públicos e arbitragem, mediação e conciliação comercial.

O primeiro desafio é dar relevância à marca Macaronésia, e desenvolver acções relacionadas com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

O objectivo final é garantir que as estratégias que os três países (Espanha, Portugal e Cabo Verde) marcam nas relações entre si, com a União Europeia (UE) se adaptam às suas necessidades reais das regiões.

No próximo encontro destas instituições, que irá realizar-se em Cabo Verde, os estatutos começarão a ser delineados.