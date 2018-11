Madeira acolhe XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da UE e Cabo Verde

A Madeira recebe, no próximo dia 23, as XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, onde serão discutidos diversas temas, destacando-se a descentralização e subsidiariedade, as condições necessárias para o avanço da construção europeia, o novo paradigma de desenvolvimento dos Municípios das RUP’s no âmbito do novo Quadro Financeiro Plurianua, o Poder Local - Desafios e Oportunidades para os Municípios das RUP’s e a Modernização Administrativa - Os novos desafios que se colocam ao Poder Local.

Luís Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa é uma das personalidades já confirmadas para as Jornadas que serão presididas pelo Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Bettencourt Calado.

O evento que se realiza no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, contará com ainda com a presença de vários conferencistas, tais como, Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, tendo governado entre 1978 e 2015, Quirino Mealha, Conselheiro Técnico, na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), Manuel Machado, Presidente da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, além de representantes das Associações de Municípios da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.