Madalena Nunes na apresentação do projeto Partis & Art For Change

A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, marcou presença esta quarta-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias, para a sessão de esclarecimento da 4.ª edição do projecto “PARTIS & Art for Change”, que contou com a presença de Hugo Seabra, gestor do PARTIS.

PARTIS & Art for Change, é uma iniciativa conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação “la Caixa” que se destina a projectos artísticos que promovam a inclusão social em Portugal. A iniciativa distingue os melhores e mais inovadores projectos que utilizem as artes (plásticas, performativas ou audiovisuais) para favorecer a inclusão social de cidadãos em situação de maior vulnerabilidade e reforçar o diálogo entre diferentes, a igualdade de oportunidades e a coesão social e territorial.

Na Madeira, o único projecto aprovado pela iniciativa PARTIS é o ‘L’ego do Meu Bairro’, da Associação OLHO.te. Madalena Nunes afirmou: “A comunidade do Bairro da Nazaré é muito especial, e apesar de o bairro estar um pouco descaracterizado, foi possível, através da arte e do trabalho do Hugo Andrade, conseguir ligar as pessoas com o seu bairro, e demos todo o nosso apoio para que ele se tornasse uma realidade, pois este projecto tinha eixos de trabalho com os quais a Câmara Municipal do Funchal muito se identifica”.

A 4.ª edição deste concurso pretende abrir as candidaturas na próxima segunda-feira, dia 16, que se vão estender até 12 de maio. Esta iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal do Funchal.