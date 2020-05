Machico volta a 'dar música' nas varandas

Depois de, no passado mês de Abril, os machiquenses terem saído às varandas para dar um espectáculo musical a partir de casa, a página de Facebook Discover Machico (responsável pela iniciativa) pede ‘bis’ e convida todos os residentes no concelho a fazer-se ouvir novamente, no próximo dia 8 de Maio, pelas 20h30, através de um instrumento musical que tenham em casa.

A momento visa não só "celebrar o dia do concelho”, que se assinala a precisamente na próxima sexta-feira, “mas também agradecer a todos por terem respeitado o confinamento que foi imposto e mostrar ao mundo que fomos responsáveis”, escreve a organização na mensagem divulgada nas redes sociais.