Machico tem a decorrer concurso interno de ingresso para 14 bombeiros de 2ª classe

A Câmara Municipal de Machico decidiu iniciar um procedimento para ocupar 14 lugares de bombeiros de segunda classe, correspondendo ao mesmo número de lugares previstos e não ocupados nos quadros da autarquia. Na prática, à excepção de um lugar, trata-se de uma oportunidade de progressão na carreira para quem já é bombeiro nos Municipais de Machico.

O anúncio do procedimento foi publicado no dia 3 deste mês e mantém o concurso aberto durante dez dias. O texto, assinado por Ricardo Franco, esclarece: “Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Machico, datada de 21 de Fevereiro de 2019, e do meu despacho, datado de 8 de Março de 2019, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da presente publicação, concurso interno de acesso misto para provimento de 14 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para bombeiro de 2.ª classe, sendo 1 posto de trabalho destinado a trabalhadores que não pertençam ao Mapa de Pessoal do Município de Machico.”

“O recrutamento é feito de entre trabalhadores detentores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, integrados na carreira de bombeiro municipal de 3.ª classe, com pelo menos 3 anos na categoria, com classificação de Bom e aproveitamento em curso de promoção.”