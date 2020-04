Machico atribui manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo no próximo ano lectivo

A Câmara Municipal de Machico decidiu atribuir, gratuitamente, no próximo ano lectivo (2020/2021), os manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que não têm escalão da Acção Social Escolar, isto atendendo à actual situação de emergência social provocada pela pandemia da covid-19 e tendo em conta igualmente “à diminuição dos rendimentos financeiros de muitos agregados familiares, fruto de despedimentos e layoff.

Através de comunicado, a autarquia considera que “esta medida social irá atenuar, de forma significativa, os gastos associados ao arranque do ano lectivo, naquele que é, indiscutivelmente, um ano marcado por avultados constrangimentos financeiros na comunidade”, sendo que desta forma, “será dada continuidade a um conjunto de compromissos assumidos pelo executivo municipal e que se reveste de grande alcance social para as famílias machiquenses”.