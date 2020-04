No contexto da actual situação de pandemia, a Câmara Municipal de Machico programou um conjunto de iniciativas “simbólicas” para assinalar os 46 anos do 25 de Abril, que se comemoram este sábado.

Segundo o presidente da Autarquia, Ricardo Franco, as comemorações passarão pela colocação de “um letreiro luminoso que será acendido na Baía de Machico e um arranjo de cravos que estará na varanda do Edifício dos Paços do Concelho”, onde também será afixado um painel alusivo ao 46.º aniversário da Revolução dos Cravos. Neste mesmo dia, como já tem vindo a ser habitual, serão igualmente hasteadas as bandeiras.

A iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Machico, Junta de Freguesia local, Grupo de Cidadãos ‘Machico Terra de Abril’ e também pelo Centro Cívico, Social e Paroquial da Ribeira Seca culminará com “a difusão sonora de músicas de Abril através de uma viatura que percorrerá a cidade de Machico”, acrescenta Ricardo Franco em comunicado de imprensa.

De referir ainda que nas redes sociais do município machiquense, e na comunicação social regional, será também difundida uma mensagem alusiva à efeméride.